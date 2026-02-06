مفاوضات مسقط تحت التهديد العسكري.. واشنطن تستعرض قوتها العسكرية أمام إيران

قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة أن الولايات المتحدة استعرضت قوتها العسكرية خلال المحادثات مع الإيرانيين التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط.

مفاوضات مسقط تحت التهديد العسكري

وأشار وكالة أسوشيتد برس إلى أن مفاوضات مسقط شهدت مشاركة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو أمر لم يحدث في الجولات السابقة.

وقالت إنه من المرجح أن يكون ذلك بمثابة إشارة إلى طهران بأن واشنطن قد تشن هجوماً على إيران إذا فشلت المفاوضات.

ويأتي ذلك مع وجود حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وسفن حربية أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المقاتلة، باتت الولايات المتحدة تمتلك على الأرجح القوة العسكرية اللازمة لشن هجوم إذا أرادت.