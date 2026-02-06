بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 31 يناير حتى 6 فبراير 2026، لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء، بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، حيث تفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ومتابعة الاستعدادات لموسم بنجر السكر لعام 2026، كما افتتح أول فنادق جامعة المنيا، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا.

وخلال الجولة، تفقد مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، والموقف الإقليمي في مدينة المنيا الجديدة، وكذلك المستشفى الثلاثي الجامعي بعد بدء تشغيله تجريبيًا، كما سلم عددًا من العقود للمستفيدين من مشروع العمارات الجديدة بديل الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، بجانب تسليم عدد من عقود تقنين أملاك الدولة.

كما تفقد عددًا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" خلال جولته بمحافظة المنيا، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية "بني حسن الشروق"، التي تقدم خدماتها لأكثر من 80 ألف نسمة.

وشهد رئيس الوزراء انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية، حيث تفقد معرض المجلس القومي للمرأة المصرية، ومعرض الأزهر الشريف الذي يحوي العديد من الإصدارات العلمية.

وخلال المؤتمر، ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب، بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، كما دعا وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة لتقديم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة.

وشملت الأنشطة، لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع الكهرباء والطاقة اهتمامًا بالغًا نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، كما تم استعراض الموقف التنفيذي وآخر مستجدات ملف مشروع الضبعة النووي.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، حيث أعلن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت مهم في ضوء أهمية بيانات التعداد كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المستدامة ورسم الخطط المستقبلية.

وخلال الاجتماع، تم توضيح أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقًا للتصنيفات المختلفة.

كما عقد اجتماعًا موسعًا، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث نوه إلى ما أثاره رئيس الجمهورية مؤخرًا من ضرورة البدء في دراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار المتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وتم التوافق على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانوني يسهم في حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل.

وشهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي مصر لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي للاستفادة من التجارب الرائدة لتعزيز جهود الحكومة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

والتقى مدبولي مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتلقي التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، حيث أشاد بالجهد المبذول من أعضاء اللجنة، والمناقشات الثرية في اللجان الثماني الفرعية، وحرص الأعضاء على الالتزام بالحضور، وطرح الرؤى وتقديم المقترحات، كما تم عرض أبرز ما تضمنه التقرير النهائي من مقترحات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية.