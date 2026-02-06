سعد الصغير يستضيف المطربة كارما في سعد مولعها نار..اليوم

تحل اليوم الجمعة المطربة كارما ضيفة على برنامج سعد مولعها نار الذي يقدمه الفنان سعد الصغير عبر شاشة قناة الشمس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً .

وشهدت الحلقة أجواء فنية مميزة، حيث قدم الثنائي باقة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، من بينها أعمال خالدة لنجوم الطرب.

ويأتي اللقاء في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الأصوات المميزة والاحتفاء بالتراث الغنائي، وسط حالة من المتعة الفنية التي تجمع بين الحنين والإبداع المعاصر.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

أعمال سعد الصغير

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يصور حاليا مسلسل فرصة عمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .