علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن علاج بعض الأمراض الشائعة التي لا تصيب الدماغ بشكل مباشر، مثل أمراض اللثة والسكري من النوع الثاني، قد يساهم في تقليل حالات الخرف عالميًا بنحو الثلث. 

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

وأكد باحثون أن صحة أعضاء الجسم الطرفية تلعب دورًا محوريًا في الوقاية من أمراض الدماغ، وعلى رأسها الخرف ومرض ألزهايمر، وفقا لما نشر في ثحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون صينيون، تم ربط خطر الإصابة بالخرف بـ 16 مرضًا طرفيًا، من بينها:
ـ أمراض اللثة
ـ أمراض الكبد المزمنة
ـ أمراض القلب
ـ السكري من النوع الثاني
ـ هشاشة والتهاب المفاصل
ـ الفشل الكلوي
ـ أمراض الأمعاء الالتهابية
ـ أمراض الرئة المزمنة (COPD)

كما شملت القائمة فقدان السمع والبصر، وهما عاملان معروفان منذ سنوات بارتباطهما بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

وحلل الباحثون المشرفون على الدراسة، بيانات أكثر من 200 دراسة سابقة لتقدير مخاطر الإصابة بـ 26 مرضًا مختلفًا، وتوصلت إلى أن 16 مرضًا منها ارتبط بزيادة خطر الخرف.

وهذه الأمراض مسؤولة عن نحو 18.8 مليون حالة خرف حول العالم، ومنها : أمراض اللثة، والسكري، وأمراض الكبد، وفقدان السمع والبصر كانت الأعلى خطورة.

وأوضح الباحثون، أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى أن الوقاية والعلاج المبكر قد يمنع تطور الخرف لدى ملايين الأشخاص.

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

صحة الجسم مفتاح حماية الدماغ

وقال الباحثون في الدراسة:
"الحفاظ على صحة الأعضاء الطرفية قد يكون عنصرًا أساسيًا في السياسات العالمية لتعزيز صحة الدماغ والوقاية من الخرف."

وأشارو الباحثون، إلى أن مجرد تحديد عوامل الخطر لا يكفي، بل يجب التركيز على علاج الأمراض المزمنة الشائعة التي يمكن الوقاية منها بسهولة نسبيًا.

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

توصيات وقائية لتقليل خطر الخرف

ويجب الاهتمام بـ 

ـ صحة الفم والأسنان، خاصة لكبار السن ومرضى السكري.

ـ الالتزام بالكشف الدوري، وعلاج أمراض اللثة مبكرًا

ـ تعزيز برامج التطعيم ضد التهاب الكبد B، والتوعية بمخاطر الكحول على الكبد وصحة الدماغ

ـ تحسين إدارة مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

أرقام مقلقة عن الخرف عالميًا

ونحو 900 ألف شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة، ومتوقع ارتفاع العدد إلى 1.6 مليون بحلول 2040 عالميًا، قد يصل عدد المصابين إلى 153 مليون شخص بحلول 2050، والخرف يُعد السبب الرئيسي للوفاة في بريطانيا بأكثر من 74 ألف حالة سنويًا

