تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار كرتونة رمضان في منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الشركات التابعة لها، عن طرح 3 فئات من كرتونة رمضان بأسعار متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك ضمن خطة الدولة لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة قبل بدء الموسم الرمضاني.

كما تشمل التوزيعات طرح 33 صنفًا من ياميش رمضان لتغطية احتياجات الإفطار والسحور.



أسعار كرتونة رمضان 2026

حددت وزارة التموين أسعار كرتونة رمضان وفقًا لفئاتها وعدد الأصناف التي تضمها، لتتناسب مع مختلف مستويات الدخول، كالتالي:

كرتونة بسعر 150 جنيهًا: تضم 7 أصناف أساسية، تشمل: كيلو سكر، كيلو أرز، صلصة 300 جرام، عبوتين مكرونة أنواع 350 جرام، شاي 40 جرام، وعبوتين ملح 300 جرام.

كرتونة بسعر 200 جنيه: تحتوي على 9 أصناف، تشمل كل محتويات الكرتونة السابقة بالإضافة إلى زيت 700 ملي، عدس 500 جرام، وفول 500 جرام.

كرتونة بسعر 300 جنيه: تضم 10 أصناف تشمل ضعف كمية السكر والأرز (2 كيلو لكل منهما)، صلصة 300 جرام، عبوتين مكرونة 350 جرام، زيت 700 ملي، عبوتين شاي 40 جرام، ملح 300 جرام، كيلو بلح، فول 500 جرام، وسمنة 350 جرام.

وتتيح هذه الفئات للمواطنين اختيار الكرتونة الأنسب حسب احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية، ما يعكس توجه الوزارة لتغطية شرائح واسعة من المستهلكين بأسعار مناسبة.



أسعار ياميش رمضان

كما أعلنت وزارة التموين عن قائمة بأسعار ياميش رمضان لتوفير مختلف أصناف المكسرات والفواكه المجففة والمشروبات الرمضانية، وتراوحت الأسعار كالتالي:

المكسرات والفواكه الجافة: كيلو كاجو وسط بسعر 670 جنيهًا، كيلو بندق قلب 13/15 بسعر 600 جنيه، كيلو لوز ني 27/30 بسعر 530 جنيهًا، كيلو عين جمل قلب بسعر 530 جنيهًا، كيلو جوز هند نصف دسم بسعر 150 جنيهًا، كيلو قراصيا أرجنتيني 40/50 بسعر 290 جنيهًا، كيلو فول سوداني بسعر 110 جنيهات، كيلو بندق حصى أمريكي بسعر 300 جنيه، كيلو عين جمل حصى بسعر 320 جنيهًا، كيلو مشمشية تركي مقاس 4 بسعر 500 جنيه.

الزبيب والقمر الدين: كيلو زبيب بناتي رقم 1 بسعر 150 جنيهًا، رقم 2 بسعر 120 جنيهًا، زبيب أحمر رقم 1 بسعر 100 جنيه، قمر الدين 400 جرام بسعر 70 جنيهًا، وقمر الدين سوري 400 جرام بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا، عرق سوس 400 جرام بسعر 50 جنيهًا، كركديه 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

المشروبات الرمضانية: شراب خروب طبيعي 750 جرام بسعر 47 جنيهًا، شراب كركديه طبيعي 750 جرام بسعر 38 جنيهًا، تمر هندي 300 جرام بسعر 50 جنيهًا، وتمور 300 جرام مع 10% هدية بسعر 30 جنيهًا، وتمور 250 جرام بسعر 70 جنيهًا.

التمور بأنواعها: تمر باللوز 300 جرام بسعر 70 جنيهًا، تمر 600 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا، تمر 1800 جرام + 10% هدية بسعر 130 جنيهًا، تمر 1250 جرام + 10% هدية بسعر 90 جنيهًا، ياميش وبلح جاف 700 جرام بسعر 20 جنيهًا، ياميش وبلح جاف عينات فاخر بسعر 40 جنيهًا للكيلو، ياميش وبلح شامية معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو، ياميش وبلح شنطة رمضان معبأ بسعر 30 جنيهًا للكيلو.



توجه الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة التموين لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، مع التركيز على توفير أصناف متنوعة من الكرتونة الرمضانية لتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، بما في ذلك السلع الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيوت، إلى جانب المشروبات الرمضانية والتمور والياميش، لضمان تغطية كاملة لمائدة الإفطار والسحور.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى دعم محدودي الدخل ومواجهة أي زيادة محتملة في الأسعار خلال الموسم الرمضاني، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي على هذه السلع.

كما تتضمن خطة الوزارة متابعة دقيقة لسلاسل التوريد والتوزيع لضمان وصول الكميات المطلوبة لجميع محافظات الجمهورية دون أي نقص.

يمكن للمواطنين الحصول على كرتونة رمضان من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة، حيث تم تحديد نقاط البيع في المدن والمراكز الكبرى لتسهيل عملية التوزيع.

كما سيتم الإعلان عن الأماكن المحددة لمنافذ البيع في كل محافظة عبر صفحات الوزارة الرسمية.