اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل
بعد تصريحات السيسي الأخيرة .. ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟
أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي

تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان من خلال عدة خطوات استباقية، مثل إقامة معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 لـ 40%، كما تعمل الوزارة على تشديد الرقابة وتكثيفها على أسواق اللحوم ومتابعة الأسعار.

اللحوم بأسعار مخفضة

وأكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، أن الوزارة تطرح معظم السلع بأسعار منخفضة عن الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30%، وتصل لـ 40% فى اللحوم الحمراء، إذ يتراوح سعرها من 250 لـ 280 جنيها.
 


وقالت “إبراهيم”، في تصريحات لـ“صدى البلد”، إن الوزارة أيضًا ستطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة، كما سيكون هناك تخفيضات هائلة على هذه الكراتين للجمعيات الخيرية وغيرها.

وأضافت المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة أنه سيتم طرح السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن، كما سيتم طرح الياميش بأسعار منخفضة بنسبة تصل لـ40%.

وأوضحت أن المنافذ تظل مفتوحة أمام المواطنين طوال العام، ولكن يزيد الإقبال بالتزامن مع شهر رمضان والعيد، مشيرة إلى أن الوزارة ستشارك أيضا فى معارض “أهلا رمضان” وتعرض سلعا بأسعار تنافسية بالمعارض.

خضراوات وفواكه بأسعار مخفضة

وذكرت أن الوزارة أيضا ستطرح خضراوات وفواكه بأسعار مخفضة عن الخارج بنسبة تصل لـ 30%، على حسب الأسعار اليومية، كما تتميز بجودة عالية لأنها تكون مزروعة بالصوب الخاصة بوزارة الزراعة.

من جانبه، كشف خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهم استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال رمضان والأعياد.

زيادة إنتاج الدواجن لـ 14%

وقال "جاد"، فى متصريحات تليفزيونية: «لا توجد أى أزمة فى السلع ولا في إنتاج الدواجن، ولدينا مخزون كافٍ للاحتياجات، ولدينا زيادة فى الإنتاج تقدر بـ14% عن مثيلتها العام الماضى».

وأكمل خالد جاد: «لا مشكلة فى الدواجن، ولدينا اكتفاء ذاتى من بيض المائدة، والاكتفاء الذاتى من الدواجن يصل لـ97%».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: «نستعد حاليا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ونستعد لطرح كميات كبيرة من الدواجن والسلع الأساسية للمواطنين»، مضيفا:« سعر اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة من 250 لـ 300 جنيه للكيلو».

واستطرد: «هناك ضغط على الأسواق بسبب اقتراب حلول شهر رمضان والأعياد، بما يؤدى إلى زيادة طفيفة فى الأسعار، ثم تعود إلى طبيعتها مجددا».

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

الفنانة الكندية كاترين أوهارا

وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

حملة مكبرة بحي الزهور

زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على المقاهي المخالفة| شاهد

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف: انطلاق تدريب برنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة

حملة نظافة

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

