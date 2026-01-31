اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل

تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان من خلال عدة خطوات استباقية، مثل إقامة معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 لـ 40%، كما تعمل الوزارة على تشديد الرقابة وتكثيفها على أسواق اللحوم ومتابعة الأسعار.

اللحوم بأسعار مخفضة

وأكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، أن الوزارة تطرح معظم السلع بأسعار منخفضة عن الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30%، وتصل لـ 40% فى اللحوم الحمراء، إذ يتراوح سعرها من 250 لـ 280 جنيها.





وقالت “إبراهيم”، في تصريحات لـ“صدى البلد”، إن الوزارة أيضًا ستطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة، كما سيكون هناك تخفيضات هائلة على هذه الكراتين للجمعيات الخيرية وغيرها.

وأضافت المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة أنه سيتم طرح السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن، كما سيتم طرح الياميش بأسعار منخفضة بنسبة تصل لـ40%.

وأوضحت أن المنافذ تظل مفتوحة أمام المواطنين طوال العام، ولكن يزيد الإقبال بالتزامن مع شهر رمضان والعيد، مشيرة إلى أن الوزارة ستشارك أيضا فى معارض “أهلا رمضان” وتعرض سلعا بأسعار تنافسية بالمعارض.

خضراوات وفواكه بأسعار مخفضة

وذكرت أن الوزارة أيضا ستطرح خضراوات وفواكه بأسعار مخفضة عن الخارج بنسبة تصل لـ 30%، على حسب الأسعار اليومية، كما تتميز بجودة عالية لأنها تكون مزروعة بالصوب الخاصة بوزارة الزراعة.

من جانبه، كشف خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهم استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال رمضان والأعياد.

زيادة إنتاج الدواجن لـ 14%

وقال "جاد"، فى متصريحات تليفزيونية: «لا توجد أى أزمة فى السلع ولا في إنتاج الدواجن، ولدينا مخزون كافٍ للاحتياجات، ولدينا زيادة فى الإنتاج تقدر بـ14% عن مثيلتها العام الماضى».

وأكمل خالد جاد: «لا مشكلة فى الدواجن، ولدينا اكتفاء ذاتى من بيض المائدة، والاكتفاء الذاتى من الدواجن يصل لـ97%».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: «نستعد حاليا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ونستعد لطرح كميات كبيرة من الدواجن والسلع الأساسية للمواطنين»، مضيفا:« سعر اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة من 250 لـ 300 جنيه للكيلو».

واستطرد: «هناك ضغط على الأسواق بسبب اقتراب حلول شهر رمضان والأعياد، بما يؤدى إلى زيادة طفيفة فى الأسعار، ثم تعود إلى طبيعتها مجددا».