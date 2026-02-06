أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، والتي استطاعت أن تشكل انتشارًا واسعًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التصميمات ومنها فئة السيدان الشهيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات "سيدان" صينية في مصر، مع عرض السعر وأبرز المواصفات.

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و 740,000 جنيه.

جيلي إمجراند

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيك، واستهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لتر، عند خوض مسافة إجمالية قدرها لكل 100 كيلومتر، وتتراوح أسعار السيارة بين 789,000 و 889,000 جنيه.

إم جي 5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بأسعار تتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

شانجان EADO

تعتمد شانجان EADO على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 109 أحصنة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة EADO بين 749 ألف جنيه و799 ألفا.