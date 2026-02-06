قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، والتي استطاعت أن تشكل انتشارًا واسعًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التصميمات ومنها فئة السيدان الشهيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات "سيدان" صينية في مصر، مع عرض السعر وأبرز المواصفات.

بايك U5 PLUS 

زودت بايك U5 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و 740,000 جنيه.

جيلي إمجراند

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيك، واستهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لتر، عند خوض مسافة إجمالية قدرها  لكل 100 كيلومتر، وتتراوح أسعار السيارة بين 789,000 و 889,000 جنيه.

إم جي 5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بأسعار تتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

شانجان EADO

تعتمد شانجان EADO على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 109 أحصنة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة EADO بين 749 ألف جنيه و799 ألفا.

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

