الأرخص في مصر .. تركب شانجان EADO ولا نيسان صني؟

صبري طلبه

تعتبر السيارة شانجان EADO ونيسان صني، اثنين من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، الأولى تقدم من قبل الصانع الصيني، بينما الثانية تحمل شعار العلامة اليابانية، وتأتي النسختين بعدد من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية، وتقنيات التحكم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار وأبرز مواصفات السيارة شانجان EADO ونيسان صني في السوق المصري.

 شانجان EADO

محرك شانجان EADO ونيسان صني 

تعتمد شانجان EADO على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة 109 حصانًا، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

أبعاد السيارة شانجان EADO ونيسان صني

ترتكز السيارة شانجان EADO على قاعدة عجلات بطول 2.76 متر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 4.77 متر، و1.84 متر للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.44 متر.

تأتي السيارة نيسان صني بأبعاد خارجية تتضمن طولا كليا بنسبة 4425 مم، و1659 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، مع 157 مم للخلوص الأرضي، وقاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2600 مم.

سعر السيارة شانجان EADO ونيسان صني

يتراوح سعر السيارة شانجان EADO في السوق المصري بين 749 ألف و799 ألف جنيه، بينما تقدم السيارة نيسان صني الفئة الأوتوماتيكية بين 690 و795 ألف جنيه.

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

