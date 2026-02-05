قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرزها سبورتاج وتوسان .. 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر "بالأسعار"

سيارات رياضية كورية
سيارات رياضية كورية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من العلامات المتنوعة، ومنها الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة لما تقدمة من طرازات مختلفة، سواء من التقنيات الفنية أو التجهيزات، أو التصميم الخارجي بينهم الفئة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

هيونداي توسان

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,550,000 و 2,150,000 جنيه.

كيا EV5

كيا EV5

تأتي السيارة كيا EV5 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تتراوح بين 229 و325 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 605 نيوتن متر، ومدى للبطارية يصل إلى 555 كم، مع قدرات الدفع الرباعي أو الخلفي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 2,000,000 و2,500,000 جنيه.     

كي جي إم اكتيون

كي جي إم اكتيون

زودت السيارة كي جي إم اكتيون بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 163 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,790,000 و 1,990,000 جنيه.

هيونداي سنتافي

هيونداي سنتافي

تستمد السيارة قوتها من محرك هجين، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 235 حصانًا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة هيونداي سنتافي بين 2,900,000 و 3,400,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات الكورية أسعار هيونداي أسعار كيا أسعار كي جي إم أسعار السيارات الكورية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

الفشار

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد تناول الأفوكادو

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد