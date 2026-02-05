أبرزها سبورتاج وتوسان .. 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري الكثير من العلامات المتنوعة، ومنها الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة لما تقدمة من طرازات مختلفة، سواء من التقنيات الفنية أو التجهيزات، أو التصميم الخارجي بينهم الفئة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

تعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,550,000 و 2,150,000 جنيه.

تأتي السيارة كيا EV5 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تتراوح بين 229 و325 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 605 نيوتن متر، ومدى للبطارية يصل إلى 555 كم، مع قدرات الدفع الرباعي أو الخلفي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 2,000,000 و2,500,000 جنيه.

زودت السيارة كي جي إم اكتيون بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 163 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,790,000 و 1,990,000 جنيه.

تستمد السيارة قوتها من محرك هجين، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 235 حصانًا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة هيونداي سنتافي بين 2,900,000 و 3,400,000 جنيه.