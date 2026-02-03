بتصميم رياضي صغير.. ماذا تقدم تويوتا لاندكروزر FJ الجديدة؟

كشفت تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن لاندكروزر FJ الجديدة كليًا، والتي من المقرر طرحها في الأسواق خلال منتصف عام 2026، وتأتي السيارة ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام ذات الحجم الأصغر وهو أبرز ما يميزها، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

تويوتا لاندكروزر FJ

محرك وأداء تويوتا لاندكروزر FJ

تعتمد تويوتا لاندكروزر FJ على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر من نوع 2TR-FE، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 161 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 246 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي.

تويوتا لاندكروزر FJ

تصميم تويوتا لاندكروزر FJ

تأتي لاندكروزر FJ بإطلالة مستوحاة من سيارات الـSUV متعددة الاستخدام، ولكن بأبعاد أصغر مقارنة بالإصدارات التقليدية من لاندكروزر، وتظهر الواجهة الأمامية بشبك يتوسطه اسم تويوتا بشكل واضح، مع مصابيح أمامية ذات تصميم دائري يمنح السيارة طابعًا مميزًا، إلى جانب إضاءة نهارية وإشارات جانبية مدمجة.

تويوتا لاندكروزر FJ

وزودت السيارة بمكان مخصص للإطار الاحتياطي، مع قضبان ثنائية على جانبي السقف، كما تظهر العواكس الضوئية كجزء من عناصر السلامة الخارجية وخاصة بالناحية الخلفية كمصابيح ضباب، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,580 ملم، بينما يبلغ طولها الإجمالي 4,575 ملم، وعرضها 1,855 ملم، وارتفاعها 1,960 ملم.

تويوتا لاندكروزر FJ

مقصورة وتجهيزات تويوتا لاندكروزر FJ

تقدم تويوتا لاندكروزر FJ مقصورة عملية تعتمد شاشة وسطية عريضة للتحكم في أنظمة الترفيه، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، ونوافذ كهربائية، كما تم تزويدها بنظام Toyota Safety Sense، الذي يشمل مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، إلى جانب وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وإضاءة داخلية.

تويوتا لاندكروزر FJ

تسعى تويوتا من خلال لاندكروزر FJ، إلى تقديم سيارة تجمع بين هوية لاندكروزر المعروفة وقدرات الـSUV، ولكن بحجم أصغر وتصميم أكثر بساطة، مع قدرات دفع رباعي، كخيار اخر بديلًا عن الفئات الأكبر حجمًا.