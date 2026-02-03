قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 غيابات في صفوف الأهلي أمام البنك اليوم بالدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى مواصلة جمع النقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

تأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل أهمية كبيرة للأهلي، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على القمة خلال الموسم الحالي.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. ونجح الفريق في تسجيل 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا، ما يعكس قوة هجومية واضحة مع بعض التحديات الدفاعية.

غيابات الأهلي أمام البنك

ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من: محمد سيحا - يوسف بلعمري - هادي رياض - أحمد عبدالقادر - ياسر إبراهيم - محمد شريف بجانب أشرف داري الذي يحاول الخروج خلال الميركاتو الشتوي بعد رفعه من قائمة الفريق وإمام عاشور الذي تم إيقافه.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات، مقابل خسارتين فقط. ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعزيز موقعه في منتصف الجدول، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي إمام عاشور

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

