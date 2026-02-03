قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
عيب خطىر في 1.3 مليون سيارة فورد يهدد حياة أصحابها

فورد F-150
عزة عاطف

كشفت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع شهر فبراير 2026، عن توسيع نطاق تحقيقاتها حول عيوب ناقل الحركة في شاحنات "فورد F-150" لتشمل نحو 1,300,000 مركبة. 

وانتقلت الوكالة من مرحلة التقييم الأولي إلى مرحلة "التحليل الهندسي" المكثف، وهي الخطوة القانونية الأخيرة التي تسبق إصدار قرار استدعاء فورد F-150 إلزامي شامل. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الشكاوى من أصحاب الشاحنات موديلات 2015 وحتى 2017، والذين أبلغوا عن حدوث تغييرات مفاجئة وغير متوقعة في تروس السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة. 

كابوس "النقل العكسي" المفاجئ على الطرق السريعة

تتمثل المشكلة التقنية في قيام ناقل الحركة الأوتوماتيكي سداسي السرعات (6R80) بالانتقال فجأة من السرعات العالية إلى الترس الأول أو الثاني دون أي تدخل من السائق. 

يؤدي هذا التباطؤ العنيف والمفاجئ في كثير من الحالات إلى "قفل العجلات الخلفية" وتوقفها عن الدوران تمامًا، مما يتسبب في انزلاق الشاحنة وفقدان السيطرة عليها وسط حركة المرور السريعة. 

وأشارت التقارير الفيدرالية إلى أن نحو 43% من الملاك الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا لحادثة قفل إطارات واحدة على الأقل، مما تسبب في حالات من الذعر وتصاعد خطر وقوع حوادث اصطدام خلفي. 

الخلل البرمجي وتآكل التوصيلات الكهربائية

أوضحت التحقيقات الجارية أن السبب وراء هذا "الجنون الميكانيكي" قد يرجع إلى تآكل التوصيلات الكهربائية داخل مستشعر نطاق ناقل الحركة (TRS) نتيجة الحرارة العالية والاهتزازات المستمرة على مدار سنوات التشغيل. 

هذا التآكل يؤدي إلى فقدان الإشارة بين الحساس ووحدة التحكم الإلكترونية، مما يدفع النظام إلى اتخاذ قرار خاطئ بالتبديل إلى ترس أدنى كإجراء طوارئ غير مبرر. 

كما كشفت اختبارات (NHTSA) عن مخاطر إضافية تتمثل في إمكانية تحول الناقل إلى وضع "المحايد" (Neutral) تلقائيًّا عند تراجع الشاحنة للخلف فوق منحدر، مما يزيد من احتمالية تدحرجها. 

من جانبها، أكدت شركة فورد تعاونها الكامل مع السلطات التنظيمية، مشيرة إلى أن هذا الخلل في موديلات 2015-2017 يختلف تقنيًّا عن المشكلات التي تسببت في استدعاءات سابقة لموديلات 2011-2014. 

وبينما ينتظر الملاك قرارًا رسميًّا بالاستدعاء، يضطر العديد منهم إلى إجراء إصلاحات مكلفة على نفقاتهم الخاصة تشمل استبدال "جسم الصمام" (Valve Body) أو تحديث البرمجيات، أملًا في تفادي خطر فقدان السيطرة على الطريق. 

ومع دخول التحقيقات مرحلة "خلف المقود"، باتت فورد مطالبة بتقديم حل هندسي ينهي هذا التهديد الذي يلاحق الشاحنة الأكثر مبيعًا في الأسواق. 

