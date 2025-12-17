إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

كشفت شركة فورد عن تحول استراتيجي ضخم في خطط إنتاجها، حيث قررت إيقاف إنتاج شاحنة "F-150 لايتنينج" الكهربائية بالكامل بشكلها الحالي، ليكون هذا القرار بمثابة حجر الزاوية في خطة استثمارية كبرى تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة قطاع الشاحنات للتركيز على الطرازات الأكثر ربحية وتلبيةً لاحتياجات العملاء الفعلية.

عودة مرتقبة بنظام المدى الممتد

على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن قرار فورد لا يعني التخلي عن اسم "لايتنينج"، بل هو إعادة ابتكار له.

فعندما تعود الشاحنة مرة أخرى إلى خطوط الإنتاج، لن تعتمد على المحركات الكهربائية الخالصة فقط، بل ستتحول إلى طراز يعمل بنظام المدى الممتد (Range Extended).

يجمع هذا النظام بين قوة المحركات الكهربائية وجودة الأداء، مع وجود محرك احتراق داخلي يعمل كمولد للطاقة، مما يعالج أكبر التحديات التي واجهت الموديل الحالي.

الاستثمار في شاحنات المستقبل المربحة

تأتي هذه الثورة التقنية كجزء من استثمار ضخم بقيمة 20 مليار دولار تعتزم فورد ضخها لبناء جيل جديد من الشاحنات القوية.

تركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع منظومات القوة لتشمل المحركات الهجينة (Hybrid)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، بالإضافة إلى تحسين تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

الهدف الأساسي هو تقديم شاحنات لا توفر الرفاهية والقوة فحسب، بل تمتلك الكفاءة اللازمة للعمليات الشاقة مثل القطر والسفر لمسافات طويلة دون قلق من نفاد البطارية.

رغم أن النسخة الحالية من F-150 لايتنينج كانت تتمتع بأداء رياضي وراحة استثنائية، إلا أنها واجهت انتقادات تتعلق بمدى السير خاصة أثناء عمليات السحب والقطر.

ومع سحب القابس عن الجيل الحالي، تؤكد فورد أن هذا ليس وداعاً نهائياً، بل هو استراحة تقنية للعودة بطرازات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة في سوق الشاحنات العالمي الذي يتطور بسرعة نحو الأنظمة الهجينة المتطورة.