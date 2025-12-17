مي عز الدين تدعم الفنانة منى زكي بسبب انتقادات فيلم الست

دعمت الفنانة مى عز الدين، الفنانة منى زكى، وذلك بعد إثارة فيلم الست حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتعرضه للانتقادات.

مى عز الدين تدعم منى زكي

وكتبت مى عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «ألف مبروك لكل طاقم عمل الست وليكى يا منى عملتى كل اللى عليكى، وتعبتى فيه كفاية أصلا تحمل وصعوبة المكياج وعدد ساعاته وبهدلته للجلد الممثل ووجعه والتمثيل بيه كأنه عادى فى حين إنه مبيكونش مريح تماما وأنا أدرى واحدة بالكلام ده».

وتابعت: «ركزتى فى مشاعرها جدا ووصلتى كل اللى كانت بتحس بيه، مفيش حاجة فى الزمن ده مبيختلف عليها الناس لكن والله ربنا كرمك على قد تعبك والسينمات كلها كاملة العدد».

قصة وأبطال فيلم الست

يذكر أن فيلم «الست» أثار حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمى لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.