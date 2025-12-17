جهاز حدائق أكتوبر يعلن عن تنفيذ أول نموذج عصري جديد للأسواق التجارية بالمدينة

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ أول نموذج عصري جديد للأسواق التجارية بالمدن الجديدة، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للجهاز الهادف إلى توفير منظومة خدمات متكاملة ومتطورة لسكان المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز: أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 أسواق تجارية وفق نماذج حديثة ومتطورة، تنوعت ما بين أسواق من دور واحد وأخرى من دور أرضي ودور متكرر، وذلك بعدد من المشروعات المختلفة داخل المدينة.

وأشار ياسر عبد الحليم إلى أنه جارٍ تنفيذ 5 أسواق تجارية جديدة متعددة النماذج ضمن مشروع «سكن كل المصريين» بمنطقة الغابة الشجرية، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف رئيس الجهاز أن خطة التنمية بالمدينة تشمل أيضا تنفيذ مراكز شباب متطورة، إلى جانب المستشفى العام لمدينة حدائق أكتوبر بطاقة استيعابية تصل إلى 220 سريرًا، فضلًا عن تنفيذ 4 مدارس ما بين تعليم أساسي وتجريبي وثانوي، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وذلك في إطار دعم البنية الخدمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم أن الأعمال تسير على قدم وساق في سباق مع الزمن من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وسكان المدينة.