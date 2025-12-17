قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تبحث مع وفود عربية رفيعة المستوى دعم القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تبحث مع عدد من الوفود دعم القضية الفلسطينية
منظمة التعاون الإسلامي تبحث مع عدد من الوفود دعم القضية الفلسطينية
الديب أبوعلي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم، وفودًا رفيعة المستوى من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية، والذي استضافته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

وضمّ اللقاء السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، والسفير علي درويش، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة.

وأكد المشاركون أن الاجتماع يأتي في إطار تقييم ما تم إحرازه من تقدم في مسار العمل المشترك، وتكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي بين المنظمات الثلاث، بما يسهم في حشد الدعم الدولي على مختلف المستويات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعم نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن فعالية التحركات المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية نصرةً للقضية الفلسطينية.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

