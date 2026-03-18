تدريبات قوية في مران الزمالك استعدادا للكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات خاصة قبل انطلاق ودية الأبيض أمام جينيس على ستاد الكلية الحربية.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، قبل خوض تدريبات فنية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.