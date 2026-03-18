مصر تدين الاعتداءات: لا لتدمير البنية التحتية والطاقة العربية

أدانت جمهورية مصر العربية، من خلال بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجمات الأخيرة التي استهدفت حقل "بارس الجنوبي" النفطي في إيران، إضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية للبنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج العربي، مؤكدة أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان الرسمي أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأحداث في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشددة على أن استمرار الهجمات على المنشآت الاقتصادية الحيوية في إيران يرفع من مستوى التوترات ويهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما حذرت من أن أي تصعيد عسكري محتمل قد يجر المنطقة بأسرها إلى دائرة صراع أوسع، بما يشمل دولًا ليست طرفًا مباشرًا في الأزمة، وهو ما قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن استهداف المنشآت النفطية والغازية يُعد خرقًا للقوانين الدولية، ويؤثر سلبًا على قدرة الدول على تأمين موارد الطاقة، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد الإقليمي ويضعف جهود التنمية المستدامة. ولفتت القاهرة إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما ينعكس على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، ويؤثر على استقرار الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية على موقفها الثابت من ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، ورفض اللجوء للعنف كأداة للضغط السياسي أو العسكري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة في المنطقة. كما شددت على أهمية التزام المجتمع الدولي بدوره في حماية الأمن الإقليمي والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية والطاقة.

وفي ختام البيان، جددت مصر تأكيدها على دعمها للحوار والحلول الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات في الشرق الأوسط، مشددة على أن التصعيد العسكري لا يخدم إلا مصالح الأطراف المتطرفة، ويضر بأمن واستقرار الشعوب في المنطقة.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية بعد سلسلة من الضربات على المنشآت النفطية الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الأحداث على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق الدولية، ما يجعل موقف مصر الداعم للسلام والاستقرار رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول خطورة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.