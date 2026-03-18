وزارة الدفاع العراقية: هجوم بمقذوف حربي على قاعدة كركوك الجوية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الأربعاء، أن قاعدة كركوك الجوية تعرضت لهجوم بمقذوف حربي، واصفة الحادث بأنه "اعتداء آثم".

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القاعدة "عراقية بالكامل وتحتضن أسرابا من الطائرات العراقية فقط، دون وجود أي عناصر أو كوادر أجنبية".

وشدد البيان على أن "استهداف قاعدة كركوك الجوية يشكل اعتداء مباشرا على قدرات طيران الجيش العراقي ويهدد بإلحاق خسائر كبيرة بالمنظومة الجوية"، موضحا أن هذه الهجمات لا تقتصر على المنشآت العسكرية فحسب، بل تهدف أيضا إلى "تقويض الإنجازات وإضعاف قدرات العراق الدفاعية".