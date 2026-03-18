برشلونة يتجاوز نيوكاسل بنتيجة عريضة ويحجز مكانه في ربع النهائي

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد 7-2 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب كامب نو التاريخي الأربعاء، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في سانت جيمس بارك

وسجل للبرسا، البرازيلي رافينيا ثنائية 6 و72، مارك بيرنال 18، لامين يامال من ركلة جزاء 45+7، فيرمين لوبيز 51 و البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ثنائية 56 و61.

فيما سجل لنيوكاسل، أنطوني إيلانغا ثنائية 15، 28.

وخسر برشلونة جهود لاعبه إيريك غارسيا في الشوط الأول ثم حارسه جوان غارسيا في الشوط الثاني للإصابة.