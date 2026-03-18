هجوم إيراني بـ5 صواريخ على قطر.. وأحمد موسى: وجهوها لإسرائيل بدل استهداف العرب

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض أراضيها لهجوم إيراني باستخدام خمسة صواريخ، في تصعيد جديد يزيد من حدة التوتر داخل المنطقة.

استمرار الهجمات الإيرانية

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن استمرار هذه الهجمات يعكس تصعيدًا غير مبرر ضد الدول العربية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة وليس إشعال مزيد من الأزمات.

ووجّه موسى انتقادًا حادًا لإيران، قائلًا إن صواريخها كان من الأولى أن تُوجَّه إلى إسرائيل بدلًا من استهداف الدول العربية، معتبرًا أن ما يحدث يُسهم في زيادة التوترات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

التكاتف العربي لمواجهة أي تهديدات

وأشار إلى أن مثل هذه الهجمات تفرض ضرورة التكاتف العربي لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي للدول العربية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف موحدة لردع أي تصعيد.