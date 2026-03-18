بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

يعد الشاي بلبن من أشهر المشروبات الساخنة في العالم و يتم تقديمه في احتفالات عيد الفطر المبارك لذا نستعرض في هذا التقرير أهم فوائده غير المتوقعة.





ووفقا لما جاء في موقع ميديسين نت نكشف لكم أهم فوائد الشاي بلبن الصحية.

يمنح الجسم القوة



الشاي غني بمضادات الأكسدة، والحليب غني بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات د و ب12، وهي عناصر مهمة لصحة العظام والعضلات.

مصدر طاقة كبير



يمنحك كوب من الحليب الكثير من الطاقة، وتساعد الكربوهيدرات والمكونات الأخرى الموجودة في الحليب على تعزيز مستويات الطاقة لديك.



تحسين صحة الجلد



تناول الحليب أو الحليب قليل الدسم باعتدال له نتائج رائعة على البشرة. الدهون الأساسيةوتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحليب في ما يلي:

تحسين صحة البشرة

يمنح البشرة إشراقة ونضارة

الوقاية من الشيخوخة المبكرة

مُخفف للتوتر



يُعتقد أن شاي الحليب له تأثيرات مضادة للاكتئاب لاحتوائه على عناصر غذائية، مثل التربتوفان ، الذي يُحسّن المزاج والذاكرة ويُخفف التوتر ويحتوي شاي الحليب على الكافيين الذي يُنشّط الجسم، ولكن قد يُسبب القلق عند الإفراط في تناوله.

فعال في إنقاص الوزن

تساعد الدهون الموجودة في الحليب على زيادة الوزن، بالإضافة إلى البوليفينولات والكافيين وتساعد المكونات الموجودة في الشاي