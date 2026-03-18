بتوجيهات من محافظ القاهرة .. وقف أعمال بناء مخالفة بعين شمس | صور

في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتعليمات المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وتحت رئاسة الدكتورة المهندسة أمل فوزي رئيس حي عين شمس، تواصل الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضاري وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت الأجهزة المعنية بحي عين شمس بإيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 18 شارع شلش من منطقة أساس الهجانة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور ممثلي إدارات الإسكان، والمتابعة الميدانية، وشرطة المرافق، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضبط المخالفات ومنع تكرارها.



وأكدت رئاسة الحي استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات بناء والتعامل الفوري معها، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للعاصمة.