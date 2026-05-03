تمهيدًا لدخولها الخدمة.. نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد تجهيزات محطة مياه 25 يناير

قام محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد بتفقد التجهيزات النهائية لمحطة مياه ٢٥ يناير بالخارجة؛ تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الأيام المقبلة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأوضح نائب المحافظ أنه جاري الانتهاء من كافّة التجهيزات الخاصة بتشغيل المحطة تمهيدًا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد؛ لتشغيها ودخولها الخدمة وبدء ضخ المياه على الشبكة.

وشدّد كجك على التأكد من جاهزية كافة وحدات ومكونات المحطة، وعمل دورة غسيل مغلقة وتعقيم الخزانات قبل تشغيل المحطة، مع سحب عينة من المياه للتأكد من مطابقتها لمعايير واشتراطات وزارة الصحة والسكان في وجود لجنة من الجهات المختصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.