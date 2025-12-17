"متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية المصرية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من جامعة بكين الصينية والمعهد الوطني لبحوث الصناعات الغذائية والتخمير بمصاحبة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، للتعرف على الدور التي يقوم بها المعمل لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، استمرارا لجهود مصر لفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية المصرية.

واستعرضت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، خلال استقبالها للوفد، دور المعمل وخبراته في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية في المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني، مشيرة إلى أنه يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر وأفريقيا والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 منذ عام 1996، كذلك يعد أحد أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضحت عبداللاه أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أكبر المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، كما أكدت على الدور الهام الذي يقوم به المعمل، على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال فحص الواردات الغذائية وفحص عينات من الأسواق المركزية والمزارع لأكثر من 17 محافظة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكذا تحليل الصادرات الغذائية وإصدار النتائج وفقاً للمواصفات الدولية حيث يقوم المعمل بفحص المنتجات الغذائية لصالح الجهات الرقابية والمنتجين والمصدرين.

وأشارت مدير المعمل، إلى دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الغذائية المصرية، لافتة إلي أن هذه المهام تأتي في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية. كما أشارت إلى أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية المعدة للإنتاج المحلي والمعدة للتصدير وخلوها من بقايا المبيدات والملوثات المختلفة وبالتالي صحة المستهلك المصري وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية مما يساهم في الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وتفقد الوفد الصيني، أيضا، أقسام المعمل المختلفة، حيث تم إستعراض ما يقوم به المعمل من تحليل للعينات من الصادرات الغذائية أو العينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء أو الحجر الزراعي، حيث تبلغ السعة اليومية له نحو 1300 عينة، كما تم أيضا إستعراض دور كل قسم بالمعمل في الكشف عن الملوثات المختلفة وعدد الإختبارات المعتمدة بكل قسم لخدمة الصادرات المصرية وهيئة سلامة الغذاء.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد الصيني بالخدمات التي يقدمها المعمل وأحدث الأجهزة التي يستخدمها في مجال الفحص والتحليل ودقة التحاليل، بما يخدم العلاقات المصرية الصينية والتبادل التجاري المشترك.