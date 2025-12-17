قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات

سوريا
سوريا
محمود نوفل


أعلنت  الحكومة البريطانية رفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها:  4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا.

وأضافت الحكومة البريطانية: عملية شطب واحدة بموجب العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.


وفي سياق آخر ؛ أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي نفذت هجمات ضد دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب.

خلية تابعة لداعش في سوريا
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي السوري في مدينة إدلب، أنه بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، تلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" مسئولة عن تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الخلية استهدفت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق – حلب قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 4 عناصر من الدورية.

