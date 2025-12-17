مستثمرون من السعودية وتركيا وألمانيا مهتمون بإنشاء مصانع في سوريا

أبدت شركات صناعية في السعودية وتركيا وألمانيا اهتماماً بدخول السوق السورية وإنشاء مصانع لها في البلاد. أجمع مستثمرون من هذه الدول الثلاث خلال مقابلات أجرتها معهم "الشرق"، على هامش مشاركاتهم بمعرض بيلدكس 23 في دمشق، على وجود فرص استثمارية كبيرة في سوريا معربين عن تفاؤلهم بنهوض الاقتصاد بعد الانفتاح الحاصل.

مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد أوضح، في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن هذه الدورة تُعدّ النسخة الثانية من المعرض، نتيجة الطلب المتزايد وازدياد الفرص الاستثمارية في سوريا، مشيراً إلى مشاركة نحو 400 شركة من مختلف القطاعات المرتبطة بالبنى التحتية والخدمات البلدية والسلامة المهنية، إلى جانب مشاركات رسمية من 18 دولة عربية وأجنبية.