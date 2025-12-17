سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 17-12-2025

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا لآخر تحديث معلن بالقطاع المصرفي الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.35 جنيه للشراء

47.48 جنيها للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

47.36 جنيه للشراء

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد

47.36 جنيه للشراء

47.46 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

47.33 جنيه للشراء

47.43 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع.