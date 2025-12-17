قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
100 مليون شرط أحمد عبدالقادر للانضمام للزمالك

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
عبدالله هشام

دخل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي الزمالك للانضمام للفريق بنهاية الموسم الحالي وعقده.

ارتبط اسم أحمد عبدالقادر أكثر من مرة بالانضمام للزمالك على مدار الفترات الماضية لكن الظروف المحيطة بالأبيض منعت اللاعب من الانضمام للأبيض.

ووفقا لتصريحات مريم سميح عبر راديو أون سبورت فإن بعض مسؤولي نادي الزمالك فتحوا باب المفاوضات من جديد مع عبدالقادر لضمه بنهاية الموسم.

شروط عبدالقادر للانضمام للزمالك

وأشارت إلى أن عبدالقادر طلب الحصول على 100 مليون جنيه في موسمين مع الزمالك على أن يكون راتب الموسم الأول بالكامل مع توقيع العقود.

وطلب عبدالقادر الحصول على 50 مليون جنيه بعد التوقيع وتوزيع الـ 50 مليون الأخرى على موسمين بشكل أقساط لضمان الحصول على راتبه دون دخول في أزمة.

أزمة الزمالك وانشغال عبدالقادر

تأتى التصريحات السابقة، رغم انشغال الزمالك بأزماته المالية في الوقت الحالي وسحب أرض أكتوبر وتهديدات لأرض ميت عقبه مقر الفرع الرئيسي.

وفي الوقت نفسه أحتفل اللاعب أحمد عبدالقادر أمس بحفل زفافه ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن رحيله عن الأهلي مما يؤكد أيضا انشغال اللاعب.

