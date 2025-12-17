100 مليون شرط أحمد عبدالقادر للانضمام للزمالك

دخل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي الزمالك للانضمام للفريق بنهاية الموسم الحالي وعقده.

ارتبط اسم أحمد عبدالقادر أكثر من مرة بالانضمام للزمالك على مدار الفترات الماضية لكن الظروف المحيطة بالأبيض منعت اللاعب من الانضمام للأبيض.

ووفقا لتصريحات مريم سميح عبر راديو أون سبورت فإن بعض مسؤولي نادي الزمالك فتحوا باب المفاوضات من جديد مع عبدالقادر لضمه بنهاية الموسم.

شروط عبدالقادر للانضمام للزمالك

وأشارت إلى أن عبدالقادر طلب الحصول على 100 مليون جنيه في موسمين مع الزمالك على أن يكون راتب الموسم الأول بالكامل مع توقيع العقود.

وطلب عبدالقادر الحصول على 50 مليون جنيه بعد التوقيع وتوزيع الـ 50 مليون الأخرى على موسمين بشكل أقساط لضمان الحصول على راتبه دون دخول في أزمة.

أزمة الزمالك وانشغال عبدالقادر

تأتى التصريحات السابقة، رغم انشغال الزمالك بأزماته المالية في الوقت الحالي وسحب أرض أكتوبر وتهديدات لأرض ميت عقبه مقر الفرع الرئيسي.

وفي الوقت نفسه أحتفل اللاعب أحمد عبدالقادر أمس بحفل زفافه ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن رحيله عن الأهلي مما يؤكد أيضا انشغال اللاعب.