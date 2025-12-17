قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
رياضة

أحمد شوبير: الفائز بكاس العالم 2026 يحصل على 50 مليون دولار

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي احمد شوبير عن القيمة المالية التي سيحصل عليها منتخب كرة القدم الفائز بكأس العالم 2026.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" رسميًا - الفائز بكأس العالم 2026 سيحصل على 50 مليون دولار. ".


ويستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث تتركز الآمال على الذهاب بعيدًا في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يسعى كل منتخب للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، أو حتى أحد المقاعد كأفضل الثوالث.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب:

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً

شوبير كاس العالم منتخب مصر

