أحمد شوبير: الفائز بكاس العالم 2026 يحصل على 50 مليون دولار

كشف الإعلامي احمد شوبير عن القيمة المالية التي سيحصل عليها منتخب كرة القدم الفائز بكأس العالم 2026.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" رسميًا - الفائز بكأس العالم 2026 سيحصل على 50 مليون دولار. ".



ويستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث تتركز الآمال على الذهاب بعيدًا في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يسعى كل منتخب للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، أو حتى أحد المقاعد كأفضل الثوالث.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب:

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً