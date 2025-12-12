قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رياضة

مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل وديا قبل خوض بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي قيس بوك: "مصر تلعب مع البرازيل في استاد القاهرة يوم ٦ يونيو قبل كأس العالم ".


يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث تتركز الآمال على الذهاب بعيدًا في البطولة.


يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يسعى كل منتخب للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، أو حتى أحد المقاعد كأفضل الثوالث.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب:

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.

منتخب مصر البرازيل كاس العالم

