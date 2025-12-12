مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل وديا قبل خوض بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي قيس بوك: "مصر تلعب مع البرازيل في استاد القاهرة يوم ٦ يونيو قبل كأس العالم ".



يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث تتركز الآمال على الذهاب بعيدًا في البطولة.



يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يسعى كل منتخب للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، أو حتى أحد المقاعد كأفضل الثوالث.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب:

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.