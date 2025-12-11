قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
U S A وإسبانيا تطلبان خوض وديتين أمام منتخب مصر استعدادا لـ مونديال أمريكا
أصل الحكاية

حال التأهل | طريق مصر في دور الـ16 بأمم أفريقيا .. من سيواجه المنتخب؟

أحمد أيمن

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث تتركز الآمال على الذهاب بعيدًا في البطولة. 

البقاء في طريق المنافسة يتطلب أولًا تجاوز دور المجموعات، وهو ما يأمل أن يتحقق المنتخب الوطني، حيث يتسائل الملايين من عشاق وجماهير الكرة المصرية عن طريق أو مسار الفراعنة في أمم افريقيا. 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يسعى كل منتخب للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، أو حتى أحد المقاعد كأفضل الثوالث.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب:

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.

لا يمكن لمنتخب مصر، معرفة خصمه في دور الـ16 قبل انتهاء دور المجموعات، ولكنه يستند إلى القواعد التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للتوقع بمساره المحتمل.

مسار مصر في أمم أفريقيا

إذا تمكن منتخب مصر من تسجيل الصدارة في مجموعته، فسيكون في مواجهة أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة. وبالتالي، قد يواجه أيًا من المنتخبات التالية:

ثالث المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

ثالث المجموعة الثالثة: أوغندا، تونس، نيجيريا، تنزانيا.

ثالث المجموعة الرابعة: السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، بوتسوانا.

في حال تأهل منتخب مصر كوصيف لمجموعته، سيمثل ذلك تحديًا آخر، حيث سيتعين عليه مواجهة وصيف المجموعة السادسة، التي تضم كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، وموزمبيق.

على المنتخب المصري أيضًا أن يضع في اعتباره إمكانية التأهل كأحد أفضل الثوالث. في هذه الحالة، سيتأهل أربعة من أصل ستة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16. 

هذا سيعني مواجهة أحد المتصدرين من المجموعة الثالثة بين أوغندا، تونس، نيجيريا، وتنزانيا، أو المتصدر من المجموعة الرابعة بين السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية، وبوتسوانا.

موعد مباراة مصر القادمة

يواصل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، استعداداته للقاء نيجيريا وديا، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تحضتنها المغرب الشهر الجاري.

وسيخوض منتخب مصر، مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم التوجه يوم 17 إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

