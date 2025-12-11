مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026.

ويشارك المنتخب بقيادة حسام حسن ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

-يوم 22 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها زيمبابوي في تمام الساعه11 مساء.

-يوم 26 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها جنوب أفريقيا في تمام الساعه 6 مساءً.

-يوم29 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها أنجولا في تمام الساعه 7 مساءً.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

ـ المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

ـ المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

ـ المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

ـ المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

ـ المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

ـ المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق