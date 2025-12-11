قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة| 4 معلومات بارزة

يسري غازي

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة انبي في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر من أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقديم مردود قوي واختيار العناصر المميزة من الناشئين الذين تم تصعيدهم إلي صفوف الفريق الأول.
 


حكام مباراة الأهلي وانبي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فريقي الأهلي وإنبي المرتقبة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تُقام على استاد السلام.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وانبي في بطولة كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم للساحة علي أن يعاونه الثنائي سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ.

بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع. ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو المعروفة بـ VAR حسام عزب ومساعدة مصطفى صلاح.

