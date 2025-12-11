موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة| 4 معلومات بارزة

يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.



وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة انبي في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.



ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لاستغلال بطولة كأس عاصمة مصر من أجل منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقديم مردود قوي واختيار العناصر المميزة من الناشئين الذين تم تصعيدهم إلي صفوف الفريق الأول.





حكام مباراة الأهلي وانبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فريقي الأهلي وإنبي المرتقبة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تُقام على استاد السلام.



ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي وانبي في بطولة كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم للساحة علي أن يعاونه الثنائي سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ.



بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع. ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو المعروفة بـ VAR حسام عزب ومساعدة مصطفى صلاح.