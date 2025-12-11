قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسطورة العالم الكروي .. هدى زاهر تُدعّم محمد صلاح ضد ناديه ليفربول
تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل بابلو الصباغ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب

بابلو الصباغ
بابلو الصباغ
سارة عبد الله

كشف كريستوفر وينين، وكيل اللاعب بابلو الصباغ، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وقال وكيل اللاعب، فى تصريحات تلفزيونية: “بابلو بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطينى فى الفترة الحالية”.

وتابع وينين: “لم نتلق أى عروض من أى نادٍ فى مصر، مشددًا على أن خطوة استخراج جواز السفر الفلسطينى هى لأسباب شخصية وليس لها علاقة بمسيرته الرياضية”.

وأضاف: “بابلو حاليًا فى كولومبيا فى إجازة ويقوم بانتظار تحديد مستقبله”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق انبي في المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واقترب العديد من اللاعبين من الخروج من جدران النادي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.

ضمت قائمة الرحيل المحتمل لنجوم النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري والسلوفيني نيتس جراديشار إضافة إلى إقتراب انتهاء ملف حمزة عبد الكريم المهاجم الصاعد إلي صفوف فريق الرديف في نادي برشلونة الإسباني.

فيما دخل في ملف الإعارات بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة حال تلقي إدارة المارد الأحمر عرضا مناسبا بدوريات الخليج يحقق للاعب والنادي استفادة مادية وفنية.
 

بابلو الصباغ الأهلي موسم الانتقالات الشتوية بابلو النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

منى زكى

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد