وكيل بابلو الصباغ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب

كشف كريستوفر وينين، وكيل اللاعب بابلو الصباغ، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه لضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وقال وكيل اللاعب، فى تصريحات تلفزيونية: “بابلو بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطينى فى الفترة الحالية”.

وتابع وينين: “لم نتلق أى عروض من أى نادٍ فى مصر، مشددًا على أن خطوة استخراج جواز السفر الفلسطينى هى لأسباب شخصية وليس لها علاقة بمسيرته الرياضية”.

وأضاف: “بابلو حاليًا فى كولومبيا فى إجازة ويقوم بانتظار تحديد مستقبله”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق انبي في المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واقترب العديد من اللاعبين من الخروج من جدران النادي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.

ضمت قائمة الرحيل المحتمل لنجوم النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري والسلوفيني نيتس جراديشار إضافة إلى إقتراب انتهاء ملف حمزة عبد الكريم المهاجم الصاعد إلي صفوف فريق الرديف في نادي برشلونة الإسباني.

فيما دخل في ملف الإعارات بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة حال تلقي إدارة المارد الأحمر عرضا مناسبا بدوريات الخليج يحقق للاعب والنادي استفادة مادية وفنية.

