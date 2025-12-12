شقيقة محمد صلاح تعلن مفاجأة| تصريحات تشعل الجدل حول النجم المصري.. ماذا قالت؟

في خضم الجدل الدائر حول أزمة محمد صلاح الأخيرة داخل ليفربول، خرج صوت جديد من خارج الملعب لكن هذه المرة من داخل عائلة اللاعب، حيث فاجأت شقيقته رباب صلاح الجميع بتصريحات قوية دافعت فيها عن شقيقها، وهاجمت المنتقدين الذين اتهموه بالتقاعس عن الحديث بشأن ما يجري في غزة.

تصريحاتها أشعلت مواقع التواصل وفتحت باب نقاش جديد حول الضغوط التي يتعرض لها النجم المصري داخل وخارج الملعب.

رباب صلاح.. “مشكلتنا أننا لا نحب الناجحين”

قالت رباب صلاح في تعليق لافت إنه من غير المنطقي تحميل محمد صلاح مسؤولية ما يحدث في غزة، مؤكدة أن دولاً كاملة لم تستطع إيجاد حل، وأن العالم بأسره كان يرى ما يحدث دون أن يتمكن من تغييره. وتساءلت بنبرة ناقدة:

“المشكلة عندنا كمصريين كانت دايماً: محمد صلاح فين؟ اتكلم ولا لأ؟ نزل بوست ولا لأ؟”

واعتبرت رباب أن جزءاً كبيراً من الهجوم على شقيقها ليس بدافع الحق، وإنما بسبب عدم تقبل المجتمع لنجاح الآخرين، مضيفة:

“الناس عندنا لا بتحب النجاح ولا بتحب اللي ينجحوا. نفضل ناكل في نفسنا لحد ما نشوف الناجح يقع علشان نطلع الغل اللي جوانا.”

“وصل لمرحلة لا يحتاج فيها لإثبات شيء”

وشددت رباب، على أن محمد صلاح وصل إلى مكانة عالمية لم يعد بحاجة معها لإثبات أي شيء لأي أحد، سواء في إنجازاته الرياضية أو دوره الإنساني، معتبرة أن الهجوم عليه أصبح مبالغاً فيه وغير عادل.

وختمت حديثها برسالة قوية أثارت جدلاً واسعاً:

“محمد صلاح وصل لمرحلة ما شاء الله ما فيش حاجة يثبتها تاني… وفي النهاية أحب أقول: من أنتم؟”

تصريحات رباب صلاح أضافت بعداً جديداً لأزمة النجم الدولي، حيث كشفت عن حجم الضغوط التي يتعرض لها اللاعب خارج إطار الرياضة. وبينما يستمر الجدل حول أداء صلاح ومواقفه، يبدو أن تأثير الأزمة وصل إلى دائرة أقرب الناس إليه، مما يعكس أن ما يواجهه النجم المصري يتجاوز حدود المستطيل الأخضر بكثير.