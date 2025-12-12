فيضانات شديدة تضرب مناطق عديدة في إسرائيل

شهدت منطقة موشاف بيت شيكما قرب عسقلان في إسرائيل فيضانات شديدة أدت إلى احتجاز عدة أشخاص داخل منازلهم.

وتدخلت فرق نجمة داود الحمراء على الفور، وأنشأت مركزًا للعلاج في المنطقة لتقديم الإسعافات اللازمة.



وأُخلِي ستة أشخاص مصابين بإصابات طفيفة إلى المستشفى، فيما يعالج رجل يبلغ من العمر نحو 60 عامًا في حالة متوسطة بعد تعرضه لانخفاض حرارة الجسم.

و تجتاح عاصفة "بايرون" إسرائيل بقوة غير مسبوقة، ما دفع دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية إلى إصدار تحذير أحمر يشمل السهل الساحلي الأوسط والجنوبي والمناطق المنخفضة، نتيجة أمطار غزيرة قد تتراوح بين 100 و150 ملم حتى مساء الخميس، مع مخاطر عالية لحدوث فيضانات وسيول.



وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار كبيرة في مدن إسرائيلية عدة:

تل أبيب (55 ملم)، زخرون يعقوب (50 ملم)، أشدود (33 ملم)، وبيت داجان (49.6 ملم). وأكد مدير الأرصاد الإسرائيلي، الدكتور أمير جفعاتي، أن ذروة العاصفة كانت يوم الخميس قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا يوم الجمعة.