فيضانات تعصف بكردستان العراق بعد أمطار غزيرة… أضرار واسعة

شهد إقليم كردستان العراق، فجر اليوم الخميس، موجة أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في فيضانات واسعة طالت عدداً من المدن والبلدات، وسط حالة استنفار للأجهزة الحكومية ونداءات تحذيرية للسكان مع استمرار تقلبات الطقس.

اجتاحت السيول عدداً من الأحياء السكنية، ما أدى إلى غمر الطرق الرئيسية وقطع بعض خطوط المواصلات، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ العائلات العالقة وإجلاء المتضررين إلى مناطق آمنة.

وتسببت الفيضانات في تعطل الحركة التجارية وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية بسبب صعوبة الوصول إليها.

خسائر مادية وبُنى تحتية منهكة

أفادت مصادر محلية بأن عدة منازل ومحال تجارية لحقت بها أضرار كبيرة، بينما شهدت مناطق أخرى انهيارات طفيفة في الطرق وشبكات الصرف الصحي نتيجة ضغط المياه. كما سجلت السلطات أعطالاً في شبكة الكهرباء بعد تأثر محطات التوزيع بالأمطار.

أعلنت حكومة الإقليم رفع مستوى التأهب في جميع إداراتها، مع الدفع بفرق إضافية لمواجهة الموقف.

وأكدت أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لفتح الطرق المغلقة وإعادة ضخ المياه بعيداً عن المناطق السكنية، محذرة المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول والأنهار خلال الساعات المقبلة.

توقعات الأرصاد الجوية

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، من المحتمل استمرار تساقط الأمطار بغزارة خلال اليومين المقبلين، ما يرفع احتمالات تجدد الفيضانات في بعض المناطق المنخفضة.

ودعت الهيئة سكان الإقليم لاتخاذ أقصى درجات الحيطة واتباع الإرشادات الرسمية.

أثارت مشاهد الدمار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن تضامنهم مع المتضررين وطالبوا بخطط مستدامة لتعزيز البنية التحتية وتحسين نظام تصريف المياه بما يمنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات الطقس خلال الساعات المقبلة، فيما تستمر السلطات في جهودها للحدّ من آثار الفيضانات وضمان سلامة السكان.