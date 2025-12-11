قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات تعصف بكردستان العراق بعد أمطار غزيرة… أضرار واسعة

امطار غزيره
امطار غزيره
الخارجي

شهد إقليم كردستان العراق، فجر اليوم الخميس، موجة أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في فيضانات واسعة طالت عدداً من المدن والبلدات، وسط حالة استنفار للأجهزة الحكومية ونداءات تحذيرية للسكان مع استمرار تقلبات الطقس.

اجتاحت السيول عدداً من الأحياء السكنية، ما أدى إلى غمر الطرق الرئيسية وقطع بعض خطوط المواصلات، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ العائلات العالقة وإجلاء المتضررين إلى مناطق آمنة.

 وتسببت الفيضانات في تعطل الحركة التجارية وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية بسبب صعوبة الوصول إليها.

خسائر مادية وبُنى تحتية منهكة

أفادت مصادر محلية بأن عدة منازل ومحال تجارية لحقت بها أضرار كبيرة، بينما شهدت مناطق أخرى انهيارات طفيفة في الطرق وشبكات الصرف الصحي نتيجة ضغط المياه. كما سجلت السلطات أعطالاً في شبكة الكهرباء بعد تأثر محطات التوزيع بالأمطار.

أعلنت حكومة الإقليم رفع مستوى التأهب في جميع إداراتها، مع الدفع بفرق إضافية لمواجهة الموقف.

 وأكدت أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لفتح الطرق المغلقة وإعادة ضخ المياه بعيداً عن المناطق السكنية، محذرة المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول والأنهار خلال الساعات المقبلة.

توقعات الأرصاد الجوية

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، من المحتمل استمرار تساقط الأمطار بغزارة خلال اليومين المقبلين، ما يرفع احتمالات تجدد الفيضانات في بعض المناطق المنخفضة. 

ودعت الهيئة سكان الإقليم لاتخاذ أقصى درجات الحيطة واتباع الإرشادات الرسمية.

أثارت مشاهد الدمار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن تضامنهم مع المتضررين وطالبوا بخطط مستدامة لتعزيز البنية التحتية وتحسين نظام تصريف المياه بما يمنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات الطقس خلال الساعات المقبلة، فيما تستمر السلطات في جهودها للحدّ من آثار الفيضانات وضمان سلامة السكان.

كردستان العراق طقس بارد امطار غزيره العراق طقس العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

ترشيحاتنا

الأفلام بدور العرض السينمائي

ايرادات السينما المصرية: مني زكي تتصدر شباك التذاكر بـ الست والسعدني بالمركز الثاني

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

هدى المفتي

هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا السبت المقبل

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

فيديو

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد