زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، رصد زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب شمال شرق البلاد وتحذيرات من حدوث تسونامي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن إصدار تحذير من تسونامي على طول أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي لليابان، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من اليابسة، وعلى عمق يقارب 33 كيلومترًا.

وتوقعت السلطات اليابانية أن تصل أمواج التسونامي إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق تشمل إيواتي، وأوموري، وأجزاء من جزيرة هوكايدو.

وتم تسجيل أولى موجات التسونامي بالفعل في منطقة أوموري، بارتفاع وصل إلى 40 سنتيمترًا.

من جانبها، أفادت شبكة CNN بأن فريقها في العاصمة طوكيو شعر بهزات قوية استمرت لأكثر من 30 ثانية، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وتواصل السلطات اليابانية متابعة الوضع عن كثب، وسط تحذيرات للسكان في المناطق الساحلية بإخلاء المناطق المنخفضة تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.