قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي

زلزال في اليابان
زلزال في اليابان
فرناس حفظي

 أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، رصد زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب شمال شرق البلاد وتحذيرات من حدوث تسونامي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن إصدار تحذير من تسونامي على طول أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي لليابان، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من اليابسة، وعلى عمق يقارب 33 كيلومترًا.

وتوقعت السلطات اليابانية أن تصل أمواج التسونامي إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق تشمل إيواتي، وأوموري، وأجزاء من جزيرة هوكايدو.

وتم تسجيل أولى موجات التسونامي بالفعل في منطقة أوموري، بارتفاع وصل إلى 40 سنتيمترًا.

من جانبها، أفادت شبكة CNN بأن فريقها في العاصمة طوكيو شعر بهزات قوية استمرت لأكثر من 30 ثانية، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وتواصل السلطات اليابانية متابعة الوضع عن كثب، وسط تحذيرات للسكان في المناطق الساحلية بإخلاء المناطق المنخفضة تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

وكالة الأرصاد اليابانية تسونامي الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزال عنيف مقياس ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

عروس المنوفية

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

المتهم

القبض على شخص تعلق بعامود إنارة بالقاهرة في حركات استعراضية فوق كوبري

حادث امبابه

الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة

حادث امبابه

انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا أثناء احتفالية يوم الصحافة والإعلام القبطي: من الأسرة يخرج القديسون

القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات احتفالية "أجندة بيكين +30: تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية "أجندة بيكين +30" وتؤكد التزام مصر بتمكين المرأة

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد