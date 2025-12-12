قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
أبرز مباريات اليوم الجمعة 12-12-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 12 - 12- 2025 عدد من المباريات اأبرزها مباراة الجزائر ضد الإمارات فى كأس العرب 2025


 

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

 

- الأردن X العراق – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

- الجزائر X الإمارات – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال سوسيداد X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ليتشي X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- أنجييه X نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- أونيون برلين X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء

