أبرز مباريات اليوم الجمعة 12-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 12 - 12- 2025 عدد من المباريات اأبرزها مباراة الجزائر ضد الإمارات فى كأس العرب 2025
مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة
- الأردن X العراق – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
- الجزائر X الإمارات – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- ريال سوسيداد X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- ليتشي X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- أنجييه X نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- أونيون برلين X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء