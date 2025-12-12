أبرز مباريات اليوم الجمعة 12-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 12 - 12- 2025 عدد من المباريات اأبرزها مباراة الجزائر ضد الإمارات فى كأس العرب 2025





مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة





- الأردن X العراق – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

- الجزائر X الإمارات – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



- ريال سوسيداد X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



- ليتشي X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



- أنجييه X نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



- أونيون برلين X لايبزيج – الساعة 9:30 مساء