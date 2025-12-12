قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على ملامح التشكيل الذي سيخوض به النادي الأهلي مباراته أمام فريق إنبي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

 ويبحث المارد الأحمر عن انطلاقة قوية في المنافسة الجديدة، رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق في هذا التوقيت.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الأهلي

يدخل الأهلي اللقاء وسط غياب عدد كبير من عناصره الأساسية، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر الأول للمشاركة في معسكر الفراعنة، وهو ما يُجبر الجهاز الفني على الاعتماد على عدد من اللاعبين البدلاء والشباب.

كما يفتقد الفريق خدمات الثنائي محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد نتيجة إصابات مختلفة، في حين حصل محمد شريف وياسين مرعي على راحة بقرار من الجهاز الفني.

وعلى جانب آخر، يشهد الفريق خبرًا سارًا بعودة المدافع المغربي أشرف داري للمشاركة بشكل طبيعي، بعد غياب طويل منذ شهر أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد سيحا
  • خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري
  • خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أحمد رضا – أليو ديانج
  • خط الهجوم: حسين الشحات – نيتس جراديشار – طاهر محمد طاهر

ويأمل توروب في أن ينجح هذا التشكيل في تقديم أداء متوازن يمنح الأهلي التفوق في بداية مشواره بالبطولة، خصوصًا مع الاعتماد على عناصر تمتلك الخبرة إلى جانب لاعبين شباب أثبتوا جدارتهم في الفترة الأخيرة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق مباراة الأهلي أمام إنبي اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً على أرضية ملعب السلام، في مواجهة تُعد اختبارًا مهمًا للفريق قبل الدخول في المباريات المقبلة الأكثر صعوبة


 

