نتيجة انتخابات مركز ديرمواس بالمنيا.. إعادة بين قدري وأبو المكارم

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة بمركز ديرمواس جنوب المنيا ،نتيجة الحصر العددى لأصوات الناخبين، والتي أسفرت عن مشاركة 54983 ناخبا أدلوا بأصواتهم وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 50985 صوتا والباطلة 3998 صوتا للتنافس على مقعد الدائرة .

فقد أظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي حصول المرشح علاء قدري على 20 ألف 279 صوتا مقابل حصول اللواء أشرف عبد العزيز حسانين أبو المكارم على 17 ألف و300 صوت، مستقل.

وتجرى جولة الإعادة بين : العمدة علاء قدري وبين اللواء أشرف أبو المكارم " مستقل لحسم مقعد الدائرة.