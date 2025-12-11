محافظ المنيا: سنقدم كل الدعم لتحالف "الريادة الخضراء" لتطوير الإنتاجية الزراعية

أشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتوقيع جامعة المنيا البروتوكول التنفيذي لتحالف " الريادة الخضراء" الذي تقوده الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المحافظ أن اختيار التحالف كواحد من بين 9 تحالفات فائزة من أصل 104 متقدمة يعكس المكانة المرموقة للجامعة وقدرتها على قيادة الابتكار وريادة الأعمال في الصعيد، مشيدًا بجهود كوادرها البحثية ودورها في دعم التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن هذا الفوز يمثل خطوة مهمة تعكس مسيرة نصف قرن من نجاحات جامعة المنيا، ويعزز توجهات الدولة نحو التنمية القائمة على المعرفة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لتنفيذ مشروع التحالف لما يحمله من آثار إيجابية على تطوير الإنتاجية الزراعية ومواجهة تحديات التغير المناخي وتمكين الشباب ورواد الأعمال.

وأشار إلى أن تحالف الريادة الخضراء يجسد رؤية الدولة في تمكين الجامعات من قيادة التنمية في أقاليمها، مؤكداً أن المنيا ستظل شريكًا داعمًا لكافة جهود الدولة في خدمة المجتمع وتنميته.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الفوز بتحالف الريادة الخضراء يأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين الجامعة ومحافظة المنيا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تمكين الابتكار الزراعي، وتوفير بيئة محفزة لتمويل الشركات الناشئة، وتطبيق التقنيات الذكية في الزراعة بما يعزز التنمية المستدامة في إقليم الصعيد.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في قيادة التحالف خلال المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتنموي يخدم المزارعين والمجتمع المحلي.

