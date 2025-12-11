المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر، للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وبالإشارة الى ما تم نشرة سابقاً على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الاخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11/11/2025 والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي تشمل النقابات الاتية: -

(( شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان )).

وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للسادة المرشحين، تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الثانية عدد (735) مترشحا وبعد انتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الاتي: -

1- استبعاد (3) ملفات ترشح: (1) على مقعد النقيب، (2) على مقعد الأعضاء.

2- وتقدم (5) مترشحين بالتنازل عن الترشح، (1) على مقعد الشباب، (4) على مقعد الأعضاء، ليصبح إجمالي عدد المرشحين على كافة مقاعد المرحلة الثانية بعد استبعاد أسماء المرشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (728) مترشحا.

1-عدد ( 77 ) على مقعد النقيب

2-عدد (122) على مقعد الشباب

3-عدد (528) على مقعد الأعضاء.