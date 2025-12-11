قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر، للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وبالإشارة الى ما تم نشرة سابقاً على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الاخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11/11/2025 والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي تشمل النقابات الاتية: -

(( شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان )).

وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للسادة المرشحين، تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الثانية عدد (735) مترشحا وبعد انتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الاتي: -

1- استبعاد (3) ملفات ترشح: (1) على مقعد النقيب، (2) على مقعد الأعضاء.

2- وتقدم (5) مترشحين بالتنازل عن الترشح، (1) على مقعد الشباب، (4) على مقعد الأعضاء، ليصبح إجمالي عدد المرشحين على كافة مقاعد المرحلة الثانية بعد استبعاد أسماء المرشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (728) مترشحا.

1-عدد ( 77 ) على مقعد النقيب

2-عدد (122) على مقعد الشباب

3-عدد (528) على مقعد الأعضاء.

نقابة المحامين الكشوف النهائية انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية والطعو الانتخابية الملفات والتنازلات النقابة العامة للمحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية

كامل الوزير

الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد