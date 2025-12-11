سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025

انخفض سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-12-2025 على مستوى البنوك العاملة في مصر .

الدولار ينخفض

وفقد سعر الدولار نحو 9 قروش أمام الجنيه مع اغلاق تعاملات مساء اليوم ومقارنة بما كان عليه أمس.

اغلاق التعاملات اليوم

وانتهى العمل في البنوك خلال الساعات السابقة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي المحلي.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية،بيت التمويل الكويتي،ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،العقاري المصري العربي"

متوسط سعر الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،سايب، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر،فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، قناة السويس"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

أعلي سعر

بلغ سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان،قطر الوطني QNB، القاهرة"