قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تباين سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بين استقرار في بعض البنوك  وارتفاع في بنوك أخرى.

يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل  تعاملات اليوم الخميس  11 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر  

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  القاهرة نحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.50 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المتحد،  الكويت الوطنى، كريدي أجريكول ) نحو  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي، قطر الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي) حوالي  47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

ونزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول،  التعمير والإسكان) ليسجل  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري، البركة) عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في  البنك المركزي نحو 47.47 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.49 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

ترشيحاتنا

النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب

الشرقاوي: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تعزز الثقة في المسار الديمقراطي

الإعدام

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

الابتكار

برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد