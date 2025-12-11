سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

تباين سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بين استقرار في بعض البنوك وارتفاع في بنوك أخرى.

يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.50 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المتحد، الكويت الوطنى، كريدي أجريكول ) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي، قطر الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي) حوالي 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

ونزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان) ليسجل 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري، البركة) عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي نحو 47.47 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.49 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.54 جنيه للبيع.