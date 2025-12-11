قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في عدد من البنوك المحلية، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في بعض البنوك:

أسعار الدولار مقابل الجنيه (شراء / بيع) :

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.48 جنيه للشراء – 47.58 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء – 47.54 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع


يُظهر هذا التباين الضئيل أن السوق المصرفي يشهد حالة من الاستقرار هذه الفترة، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.

من جهة أخرى، يشير محللون إلى أن مثل هذا الاستقرار يمنح المستوردين والمواطنين فرصة للتعامل بهدوء، غير أن توصيتهم تبقى بضرورة متابعة الأسعار بشكل دوري، لأن أي تحرك في سعر صرف الدولار عالمياً أو قرار نقدي محلي قد يؤثر سريعًا على الأسعار داخل البنوك.

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

صورة أرشيفية

برد الشتاء ليس بسيطًا.. مضاعفات خطيرة قد تبدأ بمشروب مثلج

صورة أرشيفية

28 ديسمبر .. إطلاق 3 أقمار صناعية إيرانية باستخدام صاروخ روسي

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيحدد موقف إسرائيل من التصعيد في لبنان

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

