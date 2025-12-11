قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص»|صور
بعد إضافة الكشري.. أطباق عربية تتحول لأيقونة عالمية على قائمة اليونسكو
بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج
تعرف على أهم المراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج
أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور
من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة

ثغرة أمنية
ثغرة أمنية
لمياء الياسين

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثها التراكمي والذي سيُقوم بإصلاح 56 ثغرة أمنية في نظام ويندوز وذلك لجميع هذه الثغرات والتي تعد مصنفة بأنها "مهمة"، وإحداها يتم استغلاله حاليًا في العديد من البيئات الحقيقية وقد اختتمت شركةمايكروسوفت عام 2025 وذلك بالعديد من إصدارات التحديثات الأمنية لحوالي  56 ثغرة وذلك في منتجات مختلفة ضمن منصة ويندوز، بما في ذلك ثغرة واحدة قد تم استغلالها وذلك بشكل نشط، ومن بين هذه الثغرات، قد تم تصُنفت ثلاث منها على أنها  تعد من ضمن الثغرات الحرجة، و53 منها قد تم تصنيفها على أنها مهمة، كما تم الإعلان عن ثغرتين أخريين وقت إصدار التحديث.

ومن جانبها قامت شركة مايكروسوفت في القيام بغلق عشرات الثغرات من بينها واحدة تُستغل فعليًا وهذه أبرزها:
وتشمل هذه الثغرات: 29 ثغرة لرفع مستوى الصلاحيات، و18 ثغرة لتنفيذ تعليمات برمجية وذلك  عن بُعد، وأربع ثغرات للكشف عن المعلومات، وثلاث ثغرات لحجب الخدمة، وثغرتين لانتحال الهوية،

السيطرة على الأجهزة والشبكات

كيف يستغل المهاجمون الثغرة النشطة للسيطرة على الأجهزة والشبكات؟
وفقًا لمايك والترز، رئيس شركة Action1 ومؤسسها المُشارك، يُمكن للمُهاجم الحصول على صلاحيات محدودة عبر أساليب مثل التصيّد الاحتيالي، أو استغلال ثغرات متصفحات الويب، أو أي ثغرة أخرى معروفة تسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، وبفضل هذه الصلاحيات، يستطيع المهاجم نشر مكونات نواة النظام أو استغلال برامج التشغيل الموقعة للتحايل على أنظمة الحماية والحفاظ على وجوده، ويمكن استغلال هذه الصلاحيات لتحقيق اختراق شامل للشبكة عند اقترانها بسرقة بيانات الاعتماد

شركة مايكروسوفت انتحال الهوية الثغرات الحرجة أنظمة الحماية اختراق شامل للشبكة

