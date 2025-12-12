قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟

أحمد إبراهيم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة عبلة كامل داخل مستشفى مما اثار حالة من الجدل الواسع حيث تسبب فى قلق كثير محبي الفنانة ولكن البعض الاخر توقع أنها صورة غير حقيقية. 

وبالبحث والتدقيق تبين ان الصورة المتداولة للفنانة عبلة كامل غير حقيقية ومصنوعة عبر تطبيق ai او الذكاء الاصطناعي. 

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل 

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، حيث كان قد وجه الشكر لفخامته في بيان.

وقال أشرف زكي: “الحمد لله الرئيس الفترة الأخيرة تحديدًا، مهتم بفنانين مصر، زي ما شفنا  توجيهه برعاية حالة الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت وبعض الرموز التي أعطت البلد والتي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي كله أجمعه”.

وأضاف: “الدولة لما بتلاقي مريض مش بتتأخر عليه إطلاقا، إحنا شايفين لمسة كريمة من فخامة الرئيس بتقديم كل الدعم والرعاية الصحية والطبية والاجتماعية لبعض الرموز”.

وعن الأسامي التي وجه أشرف زكي بعلاجها رفض نقيب المهن التمثيلية ذكر أسامي بعينها: "مش حابب أقول أسماء..الجميع بخير الحمد لله، مسألة طبيعية بحكم السن، أكيد فيه مشاكل، لكن أنا مش حابب ادخل في تفاصيل لأن دي أسرار تحص كل حد فيهم.. والدولة تراعي ذلك، وبتهتم ومش بتسيب حد.

وعن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل قال: “الحمد لله عبلة كامل بخير، وقرار اعتزالها ده قرراها مالوش علاقة بأي مرض وهي في منزلها”.

واختتم أشرف زكي تصريحاته التلفزيونية موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية حيث قال: “باسمي واسم جموع الفنانين المصريين اتقدم بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس، وهذا ليس غريب عنه، لأن هذه اللمسات الإنسانية الكبيرة نشهدها من أول عهدنا بالرئيس ونتمنى أن نكون على قدر الثقة الذي أعطاها لنا كفنانين مصر واهتمامه بنا، وبجميع الفنانين المصريين”.

