قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل
إنبي يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بالشوط الأول ببطولة كأس عاصمة مصر
قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة
ماذا حدث في مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب؟| تفاصيل
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
رياضة

محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح محمد حمدي في تسجيل الهدف الأول لصالح نادي إنبي في مرمى النادي الأهلي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل حمدي، الهدف، في الدقيقة 29، من ركلة جزاء، سددها على طريقة بانينكا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام إنبي اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

- حراسة المرمى: محمد سيحا

- الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

- الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، اليو ديانج

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

ويشار إلى أن بداية البطولة كانت في موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وهي تقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز.

وخلال المواسم الأربعة الماضية، فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

