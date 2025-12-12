محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر

نجح محمد حمدي في تسجيل الهدف الأول لصالح نادي إنبي في مرمى النادي الأهلي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل حمدي، الهدف، في الدقيقة 29، من ركلة جزاء، سددها على طريقة بانينكا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام إنبي اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

- حراسة المرمى: محمد سيحا

- الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

- الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، اليو ديانج

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

ويشار إلى أن بداية البطولة كانت في موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وهي تقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز.

وخلال المواسم الأربعة الماضية، فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.